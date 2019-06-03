 وطنا نيوز -النقابات : علينا جميعا الوقوف خلف لاءات الملك
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النقابات : علينا جميعا الوقوف خلف لاءات الملك
التاريخ : 11-06-2019 08:55:10 المشاهدات: 1400

وطنا اليوم-عمان:قالت النقابات المهنية إن "الظرف الراهن الدقيق يحتم علينا جميعا الوقوف خلف لاءات جلالة الملك الثلاثة ومواقف الأردن الثابتة وثوابتنا الوطنية في الدفاع عن مصالح الوطن وحقوق الأمة".
وهنأت النقابات المهنية في بيان، اليوم الثلاثاء، الشعب الأردني والقيادة الهاشمية والجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.
وقالت إن الوطن يحتفي بمناسبات عزيزة وغالية تحمل معاني الحرية والتحرر والكرامة والتضحية والفداء، مستذكرة تضحيات وبطولات وشهداء الجيش العربي الذين يصنعون وصنعوا للأمة والوطن نهارات من نصر وفخر في باب الواد واللطرون والسموع والكرامة، ويحملون راية ثورة ورسالة قيمها النبيلة.
وأضافت أن "المناسبات الوطنية عهد متجدد مع الوطن وأهله ونصيحة صادقة"، مؤكدة ثقتها المطلقة وإيمانها الراسخ بالجيش الباسل وجنده الاشاوس الذين يشكلون صخرةً تتكسر عليها كل المؤامرات التي تحاك على الأردن وارادته وقراره.

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