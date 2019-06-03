البيت الأبيض: الأردن أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع روسيا اليوم و( ام بي سي ) وعدد من الصحف خبرا مساء الثلاثاء يفيد بتأكد البيت الأبيض، أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".

وأضاف التصريح المنشور على المواقع والوكالات المشار اليها بأن "مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدين لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية - مع الاحتلال".

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".