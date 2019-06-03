الرئيسية | محليات الملك يوجه الحكومة لاتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية

وطنا اليوم-عمان:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية. وقال "عندما يتعلق الأمر بصحة الأردنيين ودوائهم ما في مجاملة". وأضاف جلالته "وضع أسعار الأدوية حاليا غير سليم، والمطلوب معالجة الخلل بشكل فوري". جاء ذلك خلال لقاء جلالته اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات. وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر.

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