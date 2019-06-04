الشواربه يتحدث عن 135 حافلة والمسلخ والباص السريع

وطنا اليوم-عمان:كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن حزمة مشاريع ستطلقها امانة عمان الشهر الجاري احتفاء بالعيد العشرين للجلوس الملكي أبرزها تشغيل 135 حافلة نقل عام في 22 حزيران الجاري ، واطلاق 14 خدمة الكترونية جديدة ، فضلا عن الانتهاء من طرح عطاءات البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد داخل عمان .

والاعلان رسميا الشهر الجاري عن مشروع توليد الكهرباء من النفايات من مكب الغباوي بعد حصول الامانة على الترخيص اللازم وهو ماسيوفر 6 مليون دينار من فاتورة الكهرباء عبر توليد الكهرباء من مصادر الغاز الحيوي لغايات الإستهلاك الخاص المربوطة على نظام التوزيع بنظام العبور.

ووافق المجلس على تجديد إتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة "زين " لمدة سنة اعتبار من 31 تموز المقبل وبنفس بنود الاتفاقية السابقة . وعلى توقيع إتفاقية التعاون مع جمعية “ وادي " لتنمية النظم البيئية المستدامة .

وقرر المجلس الموافقة على قيام الامانة بدفع 50% قيمة حصة الامانة من عطاء شراء اجهزة PDA)) وطابعات عدد 500 وملحقاتها ، لاستخدامها في تحرير مخالفات السير مما يرفع مستوى الدقة في تسجيل البيانات .

كما صادق المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها نائب امين عمان المحامي حازم النعيمات على تنسيبات لجنة الاستثمار ، واستمع الى مطالب ومقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الأمانة حول تنفيذ مشروع تقاطع طارق والتأكيد على اتخاذ خطوات تكفل عدم تضرر الفعاليات التجارية في المنطقة ومعالجة الملاحظات على أرض الواقع أولا بأول .

وكذلك مراحل العمل في تحويل مدينة الجبيهة الترويحية الى حديقه ومشروع تأهيل شارع خليل السالم وكذلك خطط الامانة للتعامل مع التغير المناخي والإجراءات الوقائية في وسط المدينة ، واعمال التعشيب للوقاية من الحرائق .