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تسريب اسئلة الرياضيات والجلاد يمتنع عن الإجابة
وطنا اليوم-عمان:نشر على تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء، على صور لأسئلة الرياضيات عن الفرع الأدبي خلال انعقاد الامتحان.
الى ذلك كشف وزير التربية والتعليم وليد المعاني، عن اجابات التوجيهي للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات.
وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر: " اليوم الأول ، التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات".
وكان قد تفقد المعاني عددا من قاعات امتحان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحان الذي بدأ الثلاثاء وينتهي في الأول من شهر تموز القادم.
وبين الدكتور المعاني أن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة للامتحان سارت بشكل مميز من قبل القائمين على الامتحان، وأنه لم يلحظ أي قلق أو توتر بين الطلبة، معرباً عن شكره للمعلمين الذين أدوا دورهم بشكل متميز في تهيئة الطلبة وتحضيرهم للامتحان، مبدياً سعادته لمشاركته المعلمين فتح مغلفات الأسئلة لتوزيعها على الطلبة في قاعة الامتحان.
واستمع الدكتور المعاني لآراء عدد من الطلبة حول سير الامتحان واجراءاته، ومستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، معرباً عن ارتياحه لما أبداه الطلبة من مستوى عال من الثقة بالنفس واستعداد جيد للامتحان ووعي بتعليماته، واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم.
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