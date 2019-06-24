تسريب اسئلة الرياضيات والجلاد يمتنع عن الإجابة

وطنا اليوم-عمان:نشر على تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء، على صور لأسئلة الرياضيات عن الفرع الأدبي خلال انعقاد الامتحان.

وامتنع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد عن الإجابة على استفسار حول حقيقة هذه التسريبات.

وبدأت الجلسة الأولى للامتحان الساعة 10 صباحاً.

الى ذلك كشف وزير التربية والتعليم وليد المعاني، عن اجابات التوجيهي للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات.

وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر: " اليوم الأول ، التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات".

وكان قد تفقد المعاني عددا من قاعات امتحان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحان الذي بدأ الثلاثاء وينتهي في الأول من شهر تموز القادم.