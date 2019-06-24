الرئيسية | محليات الأردن يتسلم 725 مليون دولار كدفعة من قرض البنك الدولي

وطنا اليوم-عمان:وصلت الى الخزينة لدى البنك المركزي دفعة من قرض البنك الدولي بقيمة 725 مليون دولار، وفق ما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس.

وذكر العسعس خلال لقاء صحفي ضم عددا من الصحفيين المتخصصين بالشأن الاقتصادي، أن هذه الدفعة سيتم استخدامها لسداد اصدار يوروبوند قيمته مليار دولار يستحق في الشهر الحالي.

وأشارت مصادر وزارة التخطيط الى أن المبلغ المتبقي سيتم تغطيته من خلال اصدار سندات محلية بالدولار.

وكان البنك الدولي قد وافق على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بتاريخ قروض البنك حسبما صرح على موقعه الإلكتروني، بقيمة 1450 مليون دولار بنسبة فائدة 4 بالمئة، وبفترة سماح 4 سنوات ومدة القرض 34 سنة.

وقالت الوزارة: إن القرض يهدف إلى اطفاء ديون قائمة، فيما يسهم هذا البديل في الاقتراض بتوفير نحو 50 مليون دولار خدمة دين سنوية فيما لو ذهبت الحكومة للاقتراض من السوق العالية (يوروبوند) وبتكلفة تتراوح بين 8 و9 بالمئة.

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