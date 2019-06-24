الرئيسية | محليات من يقف وراء التلاعب بتوزيع المياه في عمان؟

وطنا اليوم-عمان: كشف التلاعب في توزيع المياه في محافظة الكرك ملفات اخرى في مناطق عديدة منها العاصمة عمان ، وفق ما اكده مواطنون اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما وصلت من معلومات فقد حاول مواطنون الابلاغ عن انقطاع المياه و ضعفها في احدى المناطق في عمان الغربية منذ (3) سنوات خصوصاً في فترة الصيف و شهر رمضان تحديداً ، و كانت المياه تستجيب في بعض الاحيان لتلك الشكاوى ،إلا ان المشكلة مازالت قائمة ويضطر قاطنو تلك المنطقة الى شراء تنكات المياه لتزويد منازلهم .

واضاف المواطنون انهم تفاجئوا بحديث احد موظفي المياه لهم بأن سبب ضعف المياه عن المنطقة هو اغلاق محابس المياه، لتزويد احد المولات الكبيرة نظراً لحاجته لكميات كبيرة من المياه ، إلا ان هذا الكلام لم يعجب اهالي المنطقة الذين اصلوا شكواهم حول وجود تلاعب بتزويع المياه الى منازلهم وتفضيل ايصال المياه للمول بدلاً من منازل المواطنين.

ونضع هذا الملف بين يدي وزير المياه للنظر فيه ، و الكشف عن اي تجاوزات تحصل تغيب فيها المصلحة العامة و تتغول فيها المصلحة الشخصية.

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