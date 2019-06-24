توجه حكومي لتعديل قانون اللامركزية

وطنا اليوم-عمان:وصف رئيس مجلس محافطة العاصمة المهندس احمد العبداللات اللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بـ"الإيجابي"، إذ أوعز الرزاز بحل ملفات عالقة.

ونقل العبداللات عن الرزاز نية حكومية بإجراء تعديل على قانون اللامركزية وإرساله لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية او الدورة العادية خصوصا انه مرتبط بإيجاز قانون الادارة المحلية وإجراء حوار مع البلديات حيث ان النيه تتجه نحو جعل ملف اللامركزية ضمن وزارة الادارة المحلية.

وقال العبداللات ان موازنات محافظة العاصمة لم تصل الى الوزارات، إذ طلب رئيس الوزراء من وزير المالية ومدير الموازنة ضرورة ايصالها يوم الخميس غدا الى الوزارات للبدء بطرح العطاءات خلال الاسبوع القادم .

وحول تخصيص مبني لمجلس محافطة العاصمة أشار المهندس العبدالات ان رئيس الوزراء طلب من وزير المالية تخصيص سريعا حيث سيتم عقد لقاء فيما بين وزير المالية مع رئيس المجلس لبحث هذا الامر المهم لإنجاز المشاريع ومتطلبات إنجاز مشروع اللامركزية من باب المتابعة واستمرارية العمل المطلوبة من الإعضاء.

وطلب رئيس الوزارء من وزير الأشغال، بحسب العبداللات تخصيص كادر من المهندسين للعمل في مجلس محافظة العاصمة وذلك للتعاون لإنجاز المشاريع المخصصة لهذا العام .