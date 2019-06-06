الرئيسية | محليات الملك يلتقي شخصيات ووزراء سابقين وإعلاميين

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء شخصيات سياسية ووزراء سابقين وإعلاميين.

ومن بين الشخصيات، وفق ما علم: الدكتور أمين المشاقبة، الدكتور ابراهيم الجازي، الدكتور سعيد التل، حمدي الطباع، الدكتور عمر الرفاعي، نصوح المجالي، الدكتور محمد الوحش، الشيخ طلال صيتان الماضي.

ومن الإعلاميين: فايز الفايز، فهد الخيطان، جميل النمري، مهند مبيضين، وهاني البدري.

وتطرق اللقاء إلى قضايا محلية ودولية واقتصادية.

وخلال اللقاء، وفق ما فهم أعاد جلالته التأكيد على موقف الاردن وموقفه الشخصي من القضية الفلسطينية والقدس باعتبارها خطاً أحمر لا نقاش فيه.

كما أعرب جلالته عن ارتياحه للعلاقات الاردنية العربية في مجمل القضايا، والعلاقات المتطورة مع الاشقاء العرب.

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