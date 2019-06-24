المستهلك تطالب بنظام لحماية فئة الفقراء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:طالب رئيس جمعية الدكتور محمد عبيدات، الجهات ذات العلاقة الى مراعاة مصالح أصحاب هذه البسطات خاصة وأن غالبيتهم من الطبقة الفقيرة التي لا تجد قوت يومها الا من خلال هذه البسطات، مضيفا إن "إزالة وإتلاف ما يباع على هذه البسطات من منتجات وبشكل عشوائي يتسبب بخسائر مادية كبيرة لهؤلاء الفقراء الذين هم بأمس الحاجة للمال للإنفاق على عوائلهم".

حيث طالب العبيدات بوضع نظام خاص للبسطات المنتشرة في الشوارع من خلال تحديد مواقع مخصصة ومناسبة لها وضمن شروط وأسس تحكم عملها في كافة البلديات أو المجالس المحلية.

ونشر عبيدات بيان الثلاثاء، يوضح فيه اهمية إنشاء مشاريع إنتاجية لهذه الطبقة من الفقراء لمساعدتهم على العيش بكرامة وأمان من خلال تخصيص الأموال المناسبة، لافتا الى ان تحفيزهم على الإنتاجية يكون من خلال قيامهم بإنشاء مشاريع إنتاجية زراعية وحرفية وغيرها لزيادة النمو الاقتصادي للدولة سنويا وهو ما ينعكس ايجابا على القدرات الشرائية والمعيشية لهذه الأسر الفقيرة والتي تعد بالآلاف.

كما دعا عبيدات، امين عمان ورؤساء البلديات الكبرى الى حل هذه المشكلة التي تعمقت بسبب تأجيل وضع نظام عادل ومتوازن للبسطات.

واشار الى ضرورة تشكيل لجنة تمثل كافة الأطراف ذات العلاقة وبإشراف وزارة الادارة المحلية لوضع الخطط والبرامج الفعّالة للتعامل مع هذه المشكلة كما في بلدان عديدة حفاظا على هذه الفئة من الفقراء.