أمانة عمان للأردنيين: إغلاقات وتحويلات طبربور مدروسة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الادارة المشتركة في امانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري إن التحويلات في منطقة طبربور تم اعتمادها بعد دراسة الواقع المروري في المنطقة لمدة أربعة شهور كاملة، بالتشارك مع ادارة السير المركزية.

وأكد الفاعوري خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح الثلاثاء ان الشوارع المستخدمة للتحويلات تستوعب نفس الكثافة المرورية التي كانت في الشارع الرئيسي قبل اغلاقة، من ناحية عدد المسارب والقدرة الاستيعابية لعدد المركبات المارة هناك.

الفاعوري وعند سؤاله عن امكانية تعبيد بعض الساحات الفارغة لتكون مواقف لقاطني محيط التحويلة المرورية، أشار بالإيجاب الى ان الامانة لا مانع لديها لإنشاء مواقف ان تطلب الامر ذلك.

بدوره أكد مدير ادارة السير المركزية بالانابة، العقيد باسم الخرابشة، ان ادارة السير تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة من الميدان على التحويلة المرورية، وبالتشارك والتشاور مع أمانة عمان، وأنه سيستمر إجراء التغييرات لتحسين الواقع المروري في المنطقة، لضمان انسيابية عالية لمستخدمي الطريق.

وأثار إعلان أمانة عمان البدء بأعمال تنفيذ التقاطع الخاص بمشروع الباص سريع التردد يوم السبت الماضي ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال وإغلاق تقاطع طارق في منطقة طبربور في العاصمة عن إغلاق كلي وإجراء عديد التحويلات حالة من ردود الفعل لدى ساكني تلك المناطق متسائلين عن المدة التي ستبقى بها هذه الطرقات مغلقة نتيجة الازدحامات و الارباكات التي نتجت عن هذه الإغلاقات لأكثر الشوارع الرئيسية التي تربط بين محافظتي العاصمة والزرقاء.