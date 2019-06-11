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الكيلاني مستاء من هجوم مواقع إلكترونية على قطاع الصيادلة
وطنا اليوم-عمان:بعد سلسلة من الإجتماعات المتعلقة بأسعار الدواء والتي قام بها مركز الشفافية الأردني مع كل من رئيس لجنة الإقتصاد والاستثمار النائب خير أبوصعيليك و المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام د. هايل عبيدات ومديرية الشراء الموحد ممثلة بمديرها العام أ. د. نزار المهيدات، التقى مركز الشفافية الأردني مساء الاثنين نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، حيث اجتمع المركز ممثلاً بالرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات وبحضور أعضاء مركز الشفافية الأردني المحامي فواز الشوبكي، والدكتورة فاتن حمد، ورنا ملحيس، والدكتورة لارا برقان.
كما حضر عن نقابة الصيادلة نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وأمين سر النقابة الدكتور صلاح قنديل ورئيس اللجنة الإعلامية للنقابة الدكتور خالد زريقات لبحث موضوع أسعار الدواء في الأردن.
كما أضاف الكيلاني أن قطاع الصيدلة يواجه ذات التحديات التي تواجهها القطاعات الأخرى في الأردن بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتنافس الشديد الذي يشهده هذا القطاع وذكر أنه تم اغلاق 670 صيدلية حتى الآن بسبب الإفلاس والمشاكل المالية.
و أشار الدكتور الكيلاني إلى مساعي النقابة لتقديم مقترحات لتعديل نظام الإستثمار في القطاع الصحي، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في بعض البنود، والتي بدورها تضمن عدم وجود أي تعارض أو تضارب في المصالح، الأمر الذي تعتبره النقابة مدخلاً لإستغلال المواطن.كما بين أهمية دعم الصناعه الدوائية المحلية والذي ينعكس ايجاباً على المواطن الاردني و الميزان التجاري للمملكة.
ومن جانبه، أفاد مركز الشفافية الأردني بأن العمل جارٍ على دراسة كافة جوانب هذا الملف من خلال الحصول على المعلومات من كافة المصادر ، وسيقوم بعقد العديد من الزيارات للأطراف المعنية من أجل إظهار حقيقة ما يحدث والتصدي للاختلالات في منظومة التسعير الحالية التي تزيد من الضغوطات على كاهل المواطن، وكذلك للخروج بتوصيات من أجل المساهمة في رفع سوية ونزاهة هذا القطاع المهم في الأردن.
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