بيان من المياه لأهالي الكرك عقب توقيف عدد من الأشخاص

وطنا اليوم-عمان: أكدت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان التزويد المائي في جميع مناطق محافظة الكرك وجميع مناطق المملكة يسير بشكل طبيعي وفق الادوار المعلنة التي انتظمت منذ يوم امس داعية الجميع الى عدم الالتفات الى بعض اصحاب المصالح الضيقه التي تحاول تصوير الامور في غير حقيقتها .

وبين الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري انه يتم الان ضخ المياه الى مناطق مؤته /الحوية وفق برنامج الدور المعلن وتقوم فرق التفتيش والرقابة بالتأكد الى وصول المياه الى بعض المناطق في منطقة الحوية للتاكد من حصول المواطنين على حصص المياه الكافية .

واضاف ان ادارة المياه الجديدة في محافظة الكرك تتابع اولا باول كافة الملاحظات وتسهر منذ ليلة امس على مدار الساعة لتلبية ومعالجة كافة ملاحظات الاخوة المواطنين داعيا الجميع الى تغليب المصلحة العامة وعدم الانسياق وراء بعض المصالح الضيقه مشيدا بالتعاون الفاعل الذي تبديه وزارة الداخلية ومحافظ الكرك في تمكين سيادة القانون ومحاسبة كل من يحاول العبث بادوار المناطق كاشفا النقاب عن توقيف واحالة عدد من الاشخاص الى مدعي عام الكرك الذين يحاولون تعكير الجو العام والعبث بحقوق المواطنين المائية .