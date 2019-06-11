الرئيسية | محليات أجواء مائلة للبرودة ليلاً تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب توقعاته للحالة الجوية لليوم والأيام المقبلة، ومطلع الاسبوع القادم. وبحسب طقس العرب تتأثر المملكة من مساء الأربعاء وحتى مطلع الاسبوع القادم بكتلة هوائية مُعتدلة ويكون الطقس صيفي معتدل نهاراً ولطيف مائل للبرودة ليلاً. وتاليا النشرة الجوية المفصلة: اليوم الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها قريبة من معدلاتها العامة الى أعلى بقليل. ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً بوجه عام. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة. ليلاً يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. أما يوم الأربعاء: تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً الى اعتيادياً بوجه عام. وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة. ليلاً كتلة هوائية معتدلة الى لطيفة الحرارة خاصة مع ساعات الليل المتأخر يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية. وتظهر السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما يوم الخميس: طقس صيفي معتدل نهاراً .. لطيف مائل للبرودة ليلاً تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية. ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، ولطيفاً فوق المرتفعات الجبلية العالية. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة. ليلاً يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية. وتظهر السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما يوم الجمعة: ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها بنحو 2-3 درجات مئوية. ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة. ليلاً يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما يوم السبت: ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها بدرجتين مئويتين. ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق من البادية الشرقية. ليلاً يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط علي شرق وجنوب المملكة.

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