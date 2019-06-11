الرئيسية | محليات بيان هام من صندوق المعونة الوطنية للأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أعلن صندوق المعونة الوطنية بأنه لن يكون هناك تمديد لفترة تقديم طلبات الانتفاع من برنامج الدعم التكميلي والتي تنتهي بتاريخ 30 حزيران الجاري. ودعت الاسر المحتاجة في كافة مناطق المملكة الإسراع بتقديم الطلبات من خلال رابط البرنامج www.reg.takmeely.jo أو من خلال طلب المساعدة من فروع الصندوق ومراكز دعم التسجيل المعتمدة .

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