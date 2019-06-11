الرئيسية | محليات الاردن يدين هجوم ارهابي في مالي اوقع 95 قتيلاَ

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء باشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف قرية بوسط جمهورية مالي وأدى إلى مقتل على الأقل 95 شخص منهم نساء وأطفال. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية مالي الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد. وعبر عن أحر التعازي بالضحايا، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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