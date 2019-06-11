هيئة النزاهة تنفي التحقيق مع وزير سابق

وطنا اليوم-عمان:أبدى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استغرابه من نشر معلومات واخبار تُنسب الى الهيئة دون أن يكون لها أساس من الصحة ودون الرجوع اليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها او نشرها .

وأكد المصدر انه لا صحة لمعلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لاحد القصور ومخاطبة دائرة الاراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات اليه .

وتمنى المصدر من جميع المهتمين بقضايا الفساد تحري الدقة فيما يتداولونه ووفقًا لما يسمح به القانون في مرحلتي التحري والتحقيق .