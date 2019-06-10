الامانة تنشر صورة لتقاطع طبربور بعد التحديث

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان، الاثنين، صورة لتقاطع طارق، في منطقة طبربور، بعد انتهاء أعمال الإنشاء، التي بدأت أخيرا.

وقالت الأمانة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن الأعمال على التقاطع، تشمل إنشاء نفق باتجاهين لخدمة الحركة المرورية بين عمان والزرقاء، ونفق آخر باتجاهين بين منطقتي طارق وبسمان.

كما تشمل الأعمال، وفقا للأمانة، إنشاء جسر مخصص للحافلات سريعة التردد، وإنشاء محطة حديثة لنقل الركاب على تقاطع طارق.