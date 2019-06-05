المعاني لطلبة التوجيهي: أثق بكم وبقدراتكم

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، الأحد، مخاطبا طلبة الثانوية العامة: "أثق بكم وبقدراتكم على تحقيق نتائج ممتازة، وأثق بما قام به معلموكم من تهيئة وتحضير لكم".

وذكر المعاني في تغريدة له عبر حسابة الرسمي على تويتر: "#أنتم_تستطيعون ، هذا ما أرغب في قوله لكم في ليلة أول امتحانات هذا العام. أثق بكم وبقدراتكم على تحقيق نتائج ممتازة، وأثق بما قام به معلموكم من تهيئة وتحضير لكم. أتمنى لكم التوفيق والفلاح، وأن تتمكنوا من تحقيق أمانيكم. #شهادة_الدراسة_الثانوية_الأردنية"