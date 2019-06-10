الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يشارك الشعب الاردني احتفالاته بمناسبة عيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم-شارك الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن اليوم الاحد احتفالات الشعب الاردني فرحته بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

واستذكر رئيس الاتحاد مازن المعايطه في كلمته بالمناسبة ما تم إنجازه و تحقيقه خلال فترة وجيزة للأردن و أبنائه ، و على مختلف الأصعدة و مجالات الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية .

وقال انه في مثل هذه الأيام و قبل عشرين عاماً تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ليبدأ الأردن مرحلة جديدة من العطاء والإنجازات ، و هذه الإنجازات التي تحققت في فترة زمنية قصيرة يحتاج إنجازها إلى عقود طويلة في الوضع الطبيعي ، فيحق لنا التفاخر أمام الدنيا كلها بهذه الإنجازات التي ما كانت أن تتحقق إلا بحكمة قيادتنا الهاشمية العتيدة .

واضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يستذكر و بمزيد من الفخر و الإعتزاز ما حققته حركتنا العمالية الاردنية خلال هذه المسيرة الطيبة و ما توفر لها من بيئة تشريعية متقدمة و حماية إجتماعية و عدالة إجتماعية إنعكست أثارها على بيئة العمل و إستقرار علاقات العمل .

و اعرب المعايطه بهذة المناسبة السعيدة باسمه وباسم الاتحاد عن خالص ولائهم و صادق إنتمائهم إلى هذه القيادة الهاشمية التي آمنت بالانسان و قدراته على الإبداع و التميز .