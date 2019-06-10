 وطنا نيوز -ازمة المياه تطيح بمدير مياه الكرك
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ازمة المياه تطيح بمدير مياه الكرك
التاريخ : 10-06-2019 03:18:47 المشاهدات: 1442

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير المياه والري تعيين م. يزن ابو حنك مديرا لادارة مياه محافظة الكرك اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويشار الى ان ادارة قطاع المياه بالتنسيق مع محافظ الكرك اتخذت اجراءات فاعلة لضمان انتظام وصول المياه لجميع المناطق بعدالة ومحاسبة كل من يحاول العبث بادوار المناطق.

يذكر أن عددا من موظفي إدارة مياه الكرك، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية مياه الكرك تعبيراً عن رفضهم لنقل مدير إدارة مياه الكرك على إثر قضية إنقطاع المياه المتكررة عن المحافظة خلال الأسابيع الماضية.


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