ازمة المياه تطيح بمدير مياه الكرك

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير المياه والري تعيين م. يزن ابو حنك مديرا لادارة مياه محافظة الكرك اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويشار الى ان ادارة قطاع المياه بالتنسيق مع محافظ الكرك اتخذت اجراءات فاعلة لضمان انتظام وصول المياه لجميع المناطق بعدالة ومحاسبة كل من يحاول العبث بادوار المناطق.

يذكر أن عددا من موظفي إدارة مياه الكرك، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية مياه الكرك تعبيراً عن رفضهم لنقل مدير إدارة مياه الكرك على إثر قضية إنقطاع المياه المتكررة عن المحافظة خلال الأسابيع الماضية.