المتسوق الخفي بالأردن يستعد لرصد ابتسامات الموظفين

وطنا اليوم-عمان:يستعد" المتسوق الخفي" للقيام بجولات مفاجئة ورصد أداء المؤسسات والدوائر الحكومية ، والخدمات التي تقدمها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتوثيق ذلك ضمن تقارير دورية يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

ووفق مصادر فان الجولات ستشمل مختلف الوزارات الخدمية وخاصة ذات العلاقة مع متلقي الخدمة (المواطنين) الخاصة ان الجولة الاولى من المتسوق الخفي زادت على ( 500 ) زيارة حتى الان

وإن هذه الجولات التي انطلقت في منتصف آذار الماضي ستتواصل مع زيارة( 45) مؤسسة حكومية، واستهداف( 2265 )مراجعا لهذه المؤسسات، حيث تنفذه شركة خاصة تقيم خدمات المؤسسات الحكومية لمراجعينها.

ويقدم المتسوق الخفي للمراجع استبانه تشتمل على 60 سؤالا تتعلق بمبنى الدائرة الحكومیة وخدماته، وتعامل الموظفین مع المراجعین، حيث يطلب منه الاجابة على كل سؤال بدرجة تتراوح ما بين 0 و 10، لتحسب في نھایة التقریر، النسبة المئویة لأداء الدائرة، بناء على العلامات التي منحھا المتسوق الخفي .

و من بين هذه الاسئلة اسئلة تدور حول ما ان كان ھناك مواقف سیارات خاصة لمراجعي الخدمة ولوحات إرشادیة ظاھرة في الشوارع للدلالة على مكان المدیریة، نظافة المبنى نظیفا من الخارج "المدخل والمحیط" وسؤال حول توفر مصاعد في المبنى وإنارة ولوحات لمنع التدخين وجود من یدخن داخل المبنى وحالة المكاتب في المبنى ودرجة الحرارة مناسبة وقاعة الانتظار كافیة توفرآلة تصویر داخل الدائرة سواء مجانیة أم لا ؟

وكذلك هل المكاتب مھیأة بكراسي مریحة وغیر مكسورة ؟ ھل كانت خیارات الدفع المختلفة موجودة "كاش، فیزا"، وغیرھا

وتوفر لائحة تعریفیة بأسماء الموظفین وأرقام المكاتب للمؤسسات التي لدیھا كاونتر ھل ھناك دورات میاه متاحة لاستخدام متلقي الخدمة إذا توفرت المصاعد، ھل كانت تعمل والتركيز على موظف خدمة الجمهور یرتدي شارة تعریفیة باسمة الاستقبال ومظھر موظف خدمة الجمھور جیدا ھل كان الموظف الأول مبتسما وبشوشا وغيره.

المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، قال أن شركة خاصة أردنية هي المسؤولة عن "المتسوق الخفي"، مؤكدا على الشفافية والمصداقية والحيادية التي تمتلكها الشركة المسؤولة عن المتسوق الخفي.

وقال الروابدة، إن المتسوق الخفي يعد أداة وآلية من أدوات التقييم التي تستخدمها المؤسسة لرصد مراحل تقديم الخدمة والوقوف على ايجابيات والسلبيات في رحلة المتعامل فيه بالمؤسسة المعنية للخدمة، موضحا أن آلية العمل في "المتسوق الخفي" تتضمن كتابة تقارير ومعاييرمحددة وزيارات ميدانية لرصد نقاط القوى وفرص التحسين في الخدمات المقدمة.

ولم يشير الروابدة إلى أسم الشركة المسؤولة عن المتسوق الخفي، مكتفيا بأنها سرية

وكان مجلس الوزراء قد اطلع أخيرا على النتائج الاولية للزيارات حيث وجه رئيس الوزراء بمنح الدوائر ذات الاداء المتدني مهلة شهر لتصويب اوضاعها تحت طائلة المسؤولية، كما وجّه بتكريم الدوائر المتميزة.

ووجه مجلس الوزراء بناء على النتائج إلى تكريم أوائل المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز خلال الفترة المقبلة، وإعطاء المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتدني مهلة لتصويب أوضاعها. ليتم من خلالها تكريم المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز، واتخاذ ما يلزم بشأن المؤسسات والدوائر ذات الأداء غير المرضي