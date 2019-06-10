 وطنا نيوز -الإحصاءات : تراجع انتشار مستوى فقر الجوع في الأردن
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الإحصاءات : تراجع انتشار مستوى فقر الجوع في الأردن
التاريخ : 10-06-2019 02:54:11 المشاهدات: 1940

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7%، أي أن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، ما يعادل 188 ألف أسرة أردنية.

وعلى مستوى فقر الجوع، أشارت بيانات الإحصاءات إلى انخفاض انتشارها في الأردن، حيث بلغت 0.12 نقطة مئوية وبلغ عدد الأفراد الأردنيين الذين يعانون من فقر الجوع 7993 فردا.

وفيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5%. في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%.

الإحصاءات العامة أصدرت النتائج الرئيسية لمؤشرات الفقر في الأردن 2017- 2018 استناداً إلى مسح نفقات ودخل الأسرة، حيث يهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية (أردني، غير أردني) لغايات تقييم ومتابعة سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً تلك الموجهه للتخفيف من حدة مشكلة الفقر.


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