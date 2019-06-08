 وطنا نيوز -تعليق اعتصام حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل
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تعليق اعتصام حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل
التاريخ : 10-06-2019 02:29:02 المشاهدات: 1728

وطنا اليوم-عمان:قرر حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل، الإثنين، تعليق إعتصامهم، بعد تلقيهم وعداً من وزير الدولة لرئاسة الوزراء سامي الداوود، أثناء اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء، في العاصمة عمان. 

وقال معتصمون ، إن قرار التعليق جاء بعد أن وعدهم الوزير الداوود بأن يتم طرح مشاكلهم في جلسة مجلس الوزراء مساء الإثنين، وايجاد الحلول المناسبة والكاملة. 

واشاروا الى أن تعليق الإعتصام سيكون لإيام فقط، من أجل اعطاء الحكومة الوقت الكافي لحل كافة القضايا الخاصة بحملة الدكتوراه.

وكان عدد من حملة الدكتوراه نفذوا صباح الإثنين اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتطبيق معايير الإعتماد. 

كما يطالب المعتصمون بالغاء عقود الوافدين ممن يحملون شهادة الدكتوراه، وذلك لأن الأولية لأصحاب الشهادات من الأردنيين. 


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