 وطنا نيوز -الباص السريع يقلب شوارع عمّان والصين تمول طريق العارضة
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الباص السريع يقلب شوارع عمّان والصين تمول طريق العارضة
التاريخ : 10-06-2019 02:04:32 المشاهدات: 1637

وطنا اليوم-عمان:قال السفير الصيني في الأردن، إن بلاده ستقدم منحة لإنشاء (شارع الحياة) البديل لطريق السلط - العارضة.

وتقدر كلفة المشروع بـ22 مليون دينار، وهو من أهم المشاريع التي يترقبها أهالي محافظة البلقاء.

ووُضع حجر  الأساس للمشروع قبل أشهر عند زيارة السفير الصيني للسلط.

خلّفت أعمال مشروع الباص السريع على تقاطع طارق في منطقة طبربور بالعاصمة عمّان آثارا كبيرة قلبت الشوارع رأسا على عقب.

وكانت أمانة عمّان أعلنت إغلاق التقاطع لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، ما قوبل بسخط كبير من قبل سكان المنطقة الحيوية، بسبب الاختناقات المرورية التي سترافق الإغلاق.

وأعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، غير مرة، أن أعمال المشروع تنتهي بنهاية 2020، فيما يباشر العمل بالباص السريع بداية عام 2021.


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