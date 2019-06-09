الرئيسية | محليات اغلاق مطعم يستخدم لحوما منتهية الصلاحية بمأدبا

وطنا اليوم-عمان:اغلقت الدائرة الصحية قسم الرقابة الغذائية في بلدية مادبا الكبرى مطعما للمشاوي التركية يستخدم لحمة مفرومة منتهية الصلاحية والتلاعب بتاريخ الانتهاء وبطاقة البيان ووجود رائحة كريهة للحمة المعدة لصناعة الكباب.

وقال رئيس البلدية المهندس أحمد الفساطلة ان فرق الرقابة وجدت أن المطعم يستخدم دجاج منتهي الصلاحية أيضا والتلاعب بتاريخ الانتهاء وبطاقة البيان الخاصة به، مشيرا الى أنه تم تحرير مخالفه بحق صاحب المطعم وتحويله للجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه ، واتلاف المواد الغذائية الفاسدة المنتهية الصلاحية.

وأضاف أنه تم اتلاف سيخ شاورما في مطعم آخر وزنه (40) كيلوغراما لاستخدامه دجاج غير صالح للاستهلاك البشري وقد حررت مخالفه بحقه لتحويله الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه.

ودعا رئيس البلدية التجار واصحاب المطاعم التأكد من سلامة وتاريخ صلاحية اي مادة غذائية قبل عرضها او بيعها حفاظا " على صحة وسلامة المواطنين.

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