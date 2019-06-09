هل أجازت دائرة الافتاء الأغاني الوطنية دون موسيقى !

وطنا اليوم-عمان:نفت دائرة الافتاء العام الاحد، صدور أي فتوة رسمية عنها مؤخرا بخصوص الأغاني الوطنية.

ودعت الدائرة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسائل الإعلام إلى اجتناب استعمال الدين لجلب الإثارة غير المهنية في مثل هذه المناسبات الوطنية المهمة.

وقالت الدائرة في منشورها: "دائرة الإفتاء العام إذ تشارك الوطن فرحته بذكرى الجلوس الملكي، وتفتخر بكل المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة الإنجاز منذ التأسيس وحتى اليوم، فإنها تؤكد أن المسؤولية تحتم علينا جميعا المحافظة على نهج التقدم والعطاء، والمشاركة في كل ما يبني الأوطان ويعلي شأن قيم حضارة الإنسان.