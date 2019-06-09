 وطنا نيوز -هل أجازت دائرة الافتاء الأغاني الوطنية دون موسيقى !
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هل أجازت دائرة الافتاء الأغاني الوطنية دون موسيقى !
التاريخ : 09-06-2019 09:23:23 المشاهدات: 1046

وطنا اليوم-عمان:نفت دائرة الافتاء العام الاحد، صدور أي فتوة رسمية عنها مؤخرا بخصوص الأغاني الوطنية.
ودعت الدائرة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسائل الإعلام إلى اجتناب استعمال الدين لجلب الإثارة غير المهنية في مثل هذه المناسبات الوطنية المهمة.

وقالت الدائرة في منشورها: "دائرة الإفتاء العام إذ تشارك الوطن فرحته بذكرى الجلوس الملكي، وتفتخر بكل المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة الإنجاز منذ التأسيس وحتى اليوم، فإنها تؤكد أن المسؤولية تحتم علينا جميعا المحافظة على نهج التقدم والعطاء، والمشاركة في كل ما يبني الأوطان ويعلي شأن قيم حضارة الإنسان.
هذا وتؤكد دائرة الإفتاء العام أنه لم يصدر عنها إفتاء رسمي مؤخرا يخص الأغاني الوطنية، وتدعو وسائل الإعلام إلى اجتناب استعمال الدين لجلب الإثارة غير المهنية في مثل هذه المناسبات الوطنية المهمة."


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