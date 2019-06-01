عليان وصفقة الـ 15 مليون دينار لبيع الغد

وطنا اليوم-عمان:علم أن رجل الأعمال الأردني محمد عليان المتواجد في إحدى الدول الخليجية يجري مفاوضات لبيع صحيفة الغد إلى أحد المستثمرين هناك.

وقال مصدر صحفي إن المفاوضات بشأن الصفقة البالغ قدرها 15 مليون دينار متقدمة وتحقق تميزا إيجابيا.