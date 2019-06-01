 وطنا نيوز -عليان وصفقة الـ 15 مليون دينار لبيع الغد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عليان وصفقة الـ 15 مليون دينار لبيع الغد
التاريخ : 09-06-2019 08:49:01 المشاهدات: 1940

وطنا اليوم-عمان:علم أن رجل الأعمال الأردني محمد عليان المتواجد في إحدى الدول الخليجية يجري مفاوضات لبيع صحيفة الغد إلى أحد المستثمرين هناك.
وقال مصدر صحفي إن المفاوضات بشأن الصفقة البالغ قدرها 15 مليون دينار متقدمة وتحقق تميزا إيجابيا.
وكانت عروض وصلت لعليان ناشر الصحيفة اليومية الورقية المنافسة قبل سنوات إلا أنه كان يرفض البيع أو الشراكة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق