الأمن يعتقل إعلاميين ومعتصمين قرب المركز الوطني

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 20 مواطنا حاولوا الوصول إلى المركز الوطني لحقوق من أجل تنفيذ اعتصام يطالب المركز بالقيام بمسؤولياته تجاه معتقلي الرأي.

يأتي ذلك في وقت قالت قناة الأردن اليوم إن الأجهزة الأمنية اعتقلت كادرها المكوّن من الزملاء "عبيدة عبده، علي خلف، وقتيبة المومني" أثناء تغطيتهم الفعالية التي جرى منعها من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان.

واقتادت الأجهزة الأمنية المعتقلين من ناشطي الحراك الشعبي إلى مديرية الشرطة، فيما برر المسؤول الأمني في موقع الفعالية بوجود قرار بمنع الفعالية.

وهذه المرة الرابعة التي تمنع فيها الأجهزة الأمنية مواطنين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان من أجل قضية المعتقلين، فيما أغلقت بشكل مؤقت حركة سير المركبات من أعلى الدوار الخامس.

وتاليا أسماء المعتقلين الجدد:

حسن عويسات

عبدالرحمن شديفات

محمد دهيمات

أحمد البرشات

عفيف عليان

علي البرشات

عبدالوهاب فريحات

بلال النعيمي

سفيان خريسات

عدي أبو رمان

سعد العلاوين