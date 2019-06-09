الرئيسية | محليات محمد السادس يبرق لـ الملك: الأخوة تربط أسرتينا الملكيتين

وطنا اليوم-عمان:بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وأعرب الملك محمد السادس، في البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للأسرة الملكية الأردنية بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء وللشعب الأردني الشقيق باطراد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة السعيدة، أعرب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربط أسرتينا الملكيتين، وبالمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات المغربية الأردنية القائمة على التعاون والتضامن الوثيقين، والتي نحرص دائما على تمتينها وتطويرها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".

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