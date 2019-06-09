ماذا قال الملك في الجلوس العشرين

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني في الذكرى العشرين لتولي جلالته سلطاته الدستورية، في تغريدة على تويتر:

مسيرة وطننا وازدهاره مستمران بفضل الله وسواعد كل الأردنيين والأردنيات، الذين يحرصون على نماء الوطن وقوته ومنعته، أنتم درع وطننا ومعول بنائه، فبعزيمتكم وحبكم لكل ذرة من ترابه تتواصل مسيرة البناء والإنجاز. بوركتم في كل مواقعكم، معكم وبكم ماضون مستمرون بإذن الله.