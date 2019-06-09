 وطنا نيوز -ماذا قال الملك في الجلوس العشرين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ماذا قال الملك في الجلوس العشرين
التاريخ : 09-06-2019 08:26:10 المشاهدات: 1137

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني في الذكرى العشرين لتولي جلالته سلطاته الدستورية، في تغريدة على تويتر:

مسيرة وطننا وازدهاره مستمران بفضل الله وسواعد كل الأردنيين والأردنيات، الذين يحرصون على نماء الوطن وقوته ومنعته، أنتم درع وطننا ومعول بنائه، فبعزيمتكم وحبكم لكل ذرة من ترابه تتواصل مسيرة البناء والإنجاز. بوركتم في كل مواقعكم، معكم وبكم ماضون مستمرون بإذن الله.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق