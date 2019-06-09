الرزاز للأردنيين :تحدياتنا كبيرة وعزيمتنا ستبقى أكبر

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز السبت "نحتفل اليوم بعيد الجلوس العشرين لجلالة سيدنا على العرش."

وأضاف الرزاز في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 20 " تحدياتنا كانت ولا تزال كبيرة، لكن عزيمتنا ستبقى أكبر."

وتابع " سر يا سيدي ونحن معك في نشر قيمنا السمحة، والذود عن قضيتنا الأولى فلسطين، ومقدساتنا في القدس، وبناء دولة القانون والإنتاج والتكافل ونحو دولة الإنسان."

و أردف " كل عام وأنتم يا قائد المسيرة بخير، و‫سنبقى جنوداً أوفياء لكم ولأردننا الحبيب."