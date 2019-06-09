هام من وزارة التربية حول امتحان التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:اتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني خدمة معرفة مواقع المدارس والقاعات لطلاب الثانوية العامة، الكترونياً.

ونشرت الوزارة الخدمة على موقعها وصفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي:

http://schools.bluerayws.com/schoolsloc

ويستطيع الطالب ادخال اسم المدرسة والمديرية ومن ثم الضغط على بحث.

هذا وتبدأ يوم الثلاثاء المقبل الحادي عشر من شهر حزيران الجاري، أولى جلسات امتحان الثانوية 2019، بمشاركة نحو 160 ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

ويتوزع المشتركون في الامتحان الذي ينتهي في الأول من شهر تموز المقبل، على 99927 طالباً نظامياً و59282 مشتركاً من طلبة الدراسة الخاصة.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، حيث يضاف عشر دقائق للوقت المخصص للامتحان لكل جلسة ومبحث.