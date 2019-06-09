زواتي: الحكومة لا تستورد المحروقات ولا النفط

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هالة زواتي إن الحكومة لا تستورد المحروقات والنفط.

وأضافت زواتي في ردها على إحدى المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قطعنا شوطا كبيرا لتحرير السوق بشكل كامل، و الضريبة الثابتة هي احدى الخطوات نحو التحرير الكلي".

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للوزير عقب إعلان الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات .

وكانت قد أجابت الوزير في تغريدة سابقة عن تساؤولات المواطنين واعتراضاتهم بعد قرار الحكومة الأخير حول تثبيت الضريبة على المحروقات.







