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زواتي: الحكومة لا تستورد المحروقات ولا النفط
وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هالة زواتي إن الحكومة لا تستورد المحروقات والنفط.
وأضافت زواتي في ردها على إحدى المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قطعنا شوطا كبيرا لتحرير السوق بشكل كامل، و الضريبة الثابتة هي احدى الخطوات نحو التحرير الكلي".
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للوزير عقب إعلان الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات .
وكانت قد أجابت الوزير في تغريدة سابقة عن تساؤولات المواطنين واعتراضاتهم بعد قرار الحكومة الأخير حول تثبيت الضريبة على المحروقات.
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