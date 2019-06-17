الرئيسية | محليات قِصةُ ملكٍ وشعب ".. وثائقيّ عن المبادرات الملكية على شاشة التلفزيون الأردني

وطنا اليوم-يبثّ التلفزيون الأردني بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، فيلماً وثائقياً بعنوان " قِصةُ ملكٍ وشعب " في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الأحد.

ويتناول الفيلم الوثائقي، المبادرات التي أطلقها ورعاها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تستهدف الإنسانَ بوصفه مرتكَزاً للتنمية وغايةً لها في آن.

ويستعرض الوثائقي أبرز المبادرات الملكية على مدى عشرين عاماً في قطاعات التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والسياحة البيئية، والشباب، والشؤون البلدية، والرعاية الصحية، والمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، ويعرّف بفلسفتها ومنطلقاتها وأهدافها الرامية إلى تحويل التحدّيات إلى فرص، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يستعرض الفيلم أبرز قصص النجاح لمستفيدين من هذه المبادرات من الشرائح المختلفة في جميع أرجاء المملكة والذين تحدثوا عن أثر المبادرات الملكية في تحسين مستوى حياتهم المعيشية، ورفع سويّة الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل إنتاجيتهم وخدمة مجتمعاتهم المحلية.

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