الرئيسية | محليات جت تشارك باحتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم- وجهت شركة جت للنقل السياحي دعوة للسادة الاعلاميين للمشاركة بالاحتفالات بمناسبة الذكرى العشرين للجلوس الملكي انطلاقا من مكاتبها على الدوار السابع. تتشرف شركة جت بدعوتكم يوم الأحد الموافق 9 /6 /2019 الساعه السابعة مساء لمشاركتنا أحتفالأت شركة جت بعيد الجلوس الملكي العشرون حيث سنبدأ مسيره بالحافلات المكشوفه داخل مدينة عمان يتخللها ألاغاني الوطنيه أحتفالأا" بهذه المناسبه الغالية يشرفنا حضوركم وعائلاتكم الانطلاق من امام شركة جت في الدوار السابع للتأكيد الحضور يرجى أعلامنا فى رساله نصيه أو الأتصال على هاتف

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