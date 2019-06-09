انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغداً

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وطنا اليوم-يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الاثنين معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 33 - 20 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 32 - 19، والمناطق الجنوبية 32 - 17، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

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