الرئيسية | محليات عروض جوية في سماء المملكة الاحد في ذكرى الجلوس الملكي

وطنا اليوم-بمناسبة الذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، تنفذ تشكيلات مختلفة من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية عروضا جوية في سماء العاصمة عمان ومحافظات المملكة، يوم بعد غد الأحد.

كما تنظمُ فعاليات احتفالية بهذه المناسبة في جميع محافظات المملكة، بتنسيق من الحكام الإداريين، وتتضمن مشاركة موسيقات القوات المسلحة وموسيقات الأجهزة الأمنية.

وستبدأ الفعاليات عند الساعة السادسة مساءً ولغاية الثامنة والنصف تحت شعار "وتستمر المسيرة"، وتتضمن عروضا جوية ومشاركات لشباب أردنيين يعرضون من خلالها قصص نجاحهم، بالإضافة إلى فقرات شعرية وغنائية فلكلورية لعدة فنانين أردنيين.

وتتوزعُ مواقع الاحتفالات المفتوحة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة كما يلي: العاصمة في حدائق الحسين والمدرج الروماني. وفي البلقاء في السلط بساحة العين. وفي الزرقاء بمدينة الامير محمد للشباب. وفي مادبا بملعب مدرسة عماد الدين الزنكي. وفي الكرك بساحة قلعتها. وفي الطفيلة بمجمعها الرياضي بمنطقة صويمع. وفي معان بحديقة المدينة – طريق اذرح. وبمحافظة العقبة ساحة نادي الامير راشد. وفي جرش بالساحة الهاشمية وسط المدينة. وفي اربد بمدينة الحسن للشباب – الساحة الخارجية. وفي المفرق بمجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي. وفي عجلون بمعسكرات الحسين للشباب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر