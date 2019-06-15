 وطنا نيوز -نائب يعلق على فصل الكهرباء عن مناطق باربد والمفرق والرمثا
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نائب يعلق على فصل الكهرباء عن مناطق باربد والمفرق والرمثا
التاريخ : 06-06-2019 09:13:26 المشاهدات: 841

وطنا اليوم-عمان:تواصل النائب المهندس هيثم زيادين رئيس لجنة الطاقة النيابية مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة كهرباء إربد للتأكد من سبب الفصل الذي أعلنته الشركة غدا الجمعة عن مناطق باربد والمفرق والرمثا.

الزيادين قال تم التواصل مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ممثلة في رئيسها فاروق الحياري وشركة كهرباء إربد للتأكد من سبب الفصل وتبين وجود عبث كهرباء وأعمال صيانة من قبل الشركة بسبب الاحمال الكهربائية.

وأعلنت شركة محافظة إربد أنها سقوم بفصل التيار الكهربائي الجمعة عن مناطق في المفرق والرمثا وإربد.، ووفقا لما يلي :








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