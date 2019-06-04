الرئيسية | محليات الأمانة تخلي مسجدا لسقوط جزء من قصارة السقف

وطنا اليوم-عمان:أخلت دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان عصر اليوم مسجد الصديق الواقع أمام مدخل طوارىء مستشفى البشير في منطقة اليرموك . وقال المدير التنفيذي لدائرة رقابة الإعمار المهندس يوسف الدلابيح إن تم إخلاء المسجد كإجراء وقائي وحرصا على سلامة المصلين إثر سقوط جزء من قصارة السقف وظهور حديد التسليح. وبين الدلابيح أنه سيتم تشكيل لجنة سلامة عامة لبيان الأضرار وإجراء الفحص الفني لوضع السطح ومتانتة والتوجيه بإجراء الصيانة اللازمة والتأكد من سلامة المبنى .

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