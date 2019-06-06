طقس العرب يحذر: انزلاقات وعواصف رملية وأمطار طينية

وطنا اليوم-عمان:حذر موقع “طقس العرب”، اليوم الخميس، من خطر الانزلاق على الطرقات بفعل تساقط زخات الأمطار، كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة وربما العواصف الرملية المحلية الناتجة عن السحب الرعدية، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

وقال “موقع الطقس”، إن أحوالا جوية غير مستقرة تسود المملكة، حيث تكون الأجواء متقلبة ما بين غائمة جزئياً إلى غالبا غائمة مع استمرار فرصة تساقط زخات متفرقة “طينية” من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية.

ويتوقع تأثر بعض المناطق بسحب ركامية رعدية يجدر الاهتمام بها نظراً لاحتمالية تشكل السيول بأماكن حدوثها، فيما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية.

وأشار “طقس العرب” إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحارّاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، فيما تكون الأجواء متقلبة ما بين غائمة جزئياً الى غائمة ، حيث يتوقع تساقط زخات متفرقة “طينية” من الأمطار في بعض المناطق.

كما يتوقع مع ساعات ما بعد العصر والمساء تكاثف السُحب الركامية الرعدية على أجزاء مختلفة من المملكة مع فرصة لزخات من الامطار الرعدية تترافق بنشاط الرياح السطحية المثيرة للاتربة و ربما العواصف الرملية المحلية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً اثناء هبوب العواصف الرعدية.

أما في خليج العقبة، فتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف (ارتفاع الموج 5-10 سم)، فيما تكون درجة حرارة سطح مياه البحر 25 درجة مئوية.