الزراعة : درجات الحرارة غير مسبوقة .. احصدوا محاصيلكم

وطنا اليوم-عمان:تهيب وزاره الزراعه الأخوه المزارعين لزراعه الحبوب الشتويه وخاصه محصولي القمح والشعير ضروره المبادرة بحصاد محاصيلهم نظرا لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقه والسائدة في جميع مناطق المملكة والتي سارعت بنضجها وتحسبا من احتراقها بفعل هذه الحرارة العاليه وتمهيدا لتسليمها لمراكز استلام الحبوب المحلية المنتشرة في أقاليم المملكة الثلاثه والتي باشرت باستلام وشراء ناتج محاصيلهم اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ وذلك بأسعار تشجيعيه دعما للمزارعين

ونهيب بالاخوه مربي الثروه الحيوانيه ونظرًا للظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة ووجود كميات كبيره من الأعشاب الجافة أخذ الحيطه والحذر اثناء الرعي بمواشيهم في المناطق الرعويه التي تواجد الأعشاب الجافة و عدم رمي أعقاب السجائر في الأعشاب الجافه حفاظا على المراعي والغابات من الحرائق وتجنب الرعي في المناطق ذات الكثافة الأعشاب حفاظا على سلامتهم وسلامته مواشيهم من لدغ الزواحف كما نؤكد على الاخوه مربي الماشيه التعاون مع وزاره الزراعه في حال مشاهده اَي من العابثين بافتعال الحرائق في غاباتنا والإبلاغ الفوري عن ذلك كما تحث وزاره الزراعه مربي الثروه الحيوانيه تجنب مواشيهم ومزارعهم ارتفاع درجات الحرارة

ونؤكد على الاخوه المتنزهين داخل المناطق الحرجية ضرورة الانتباة والمحافظة على نظافة مناطق التنزه داخل الغابات والمناطق الحرجية

كما ننوه الى عدم اشعال النار اثناء التنزه داخل المناطق الحرجية وفي حال وجودها التاكد من اطفائها عن طريق الماء وعدم الاكتفاء بوضع التراب فوقها والتاكد من عدم قربها من مواقع الاعشاب