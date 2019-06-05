تعليمات هامة من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وزارة التربية والتعليم الطلبة المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2019 بالتعليمات والإرشادات الناظمة للامتحان وأهمية الالتزام بها.

وتبدأ الامتحانات في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري وتنتهي في الأول من تموز المقبل، فيما تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، والجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

واشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان ، لجملة من الرسائل والإرشادات التي وجهتها الوزارة للطلبة، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم.

وتضمنت الإرشادات دعوة الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، واصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان، وعدم اصطحاب أي من أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان .

كما تضمنت الإرشادات كذلك ضرورة معرفة الطلبة مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.

ويذكر أنه سيتقدم للامتحان نحو 160 ألف مشترك ومشتركة، حيث خصصت الوزارة 513 مدرسة لعقد الامتحان اشتملت على 1469 قاعة امتحانية.