الرئيسية | محليات الحسينات يدعو للنزول الى الميدان وانقاذ المواطنين

وطنا اليوم-عمان:دعا المهندس أحمد الحسينات المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، للنزول الى الميدان وانقاذ المواطنين من أزمات السير، مطالبهم ان لا يكونوا مطية للفاسدين اصحاب الاجندات.

دعوة الحسينات جاءت عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور تحدث به عن مشكلة الازدحام المروري في منطقة صويلح.

وقال الحسينات إن المواطن يحتاج الى ما لايقل عن نصف ساعة لقطع المسافة بين دوار صويلح ودوار الجبيهة، متساءلا: "بالله عليكم من يتحمل مسئولية معاناة المواطن الاردني؟".



وتاليا منشور الحسينات:



اسعد الله مساءكم وكل عام وانتم بخير

الصوره من على جسر صويلح للطريق باتجاه الجامعه الاردنيه.

الصوره ناطقه بما فيها

المسربين ذهابآ وايابآ مزدحمين

منطقه الوسط وهي الجزء الاكبر من مساحة الطريق وهي المنطقه المختصره من المسربين والمخصصه للعمل

وكما تشاهدونها لاعمل بها.

عدد منتسبي نقابة المهندسين زاد عن مائه وستون الف مهندس

عدد شركات المقاولات ثلاثة الاف شركه

عدد المكاتب الهندسيه المسجله بهيئة المكاتب الهندسيه الف ومائه وواحد وتسعون مكتب

عدد المهندسين بامانة عمان يزيد عن الالف مهندس

للعلم الصوره اليوم الاربعاء الموافق٦/٥ الساعه العاشره ليلا.

بالله عليكم من يتحمل مسئولية معاناة المواطن الاردني الذي يحتاج الى ما لايقل عن نصف ساعه لقطع المسافه مابين دوار صويلح ودوار الجبيهه

ولاعمل في المنطقه المخصصه للعمل.

هل نحتاج الى ان نستغيث بولي أمرنا وهذا ما تعودنا عليه لوضع الامور في نصابها

اخوتي وزملائي من مقاولين ومهندسين وهيئة مكاتب هندسيه لاتكونوا اداة لمن ليس من كارنا

ولا تأتمرو بأمره

اعملو ما تمليه عليكم ضمائركم

فانتم اهلنا واخوتنا ونراهن عليكم في بناء وطن نخله فساد الفاسدون

الفاسدون لهم اجنداتهم فلا تكونو مطية لهم

اتركو السياسه لاهلها وانزلو الى الميدان وانقذو اهلكم من ازمات السير التي جففت جيوبهم

والله من وراء القصد.

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