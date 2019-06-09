 وطنا نيوز -4000 سيارة و 80 حافلة دخلت العقبة أول أيام العيد
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4000 سيارة و 80 حافلة دخلت العقبة أول أيام العيد
التاريخ : 06-06-2019 09:49:50 المشاهدات: 1105

وطنا اليوم-عمان:شهدت مدينة العقبة حركة مرورية وسياحية نشطة بعد ساعات الظهر من اليوم الاول لعيد الفطر السعيد.

 وقال مدير المركز الاعلامي في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين، ان اعداد الزوار بدأت بالتزايد عبر كافة المراكز الحدودية بعد ساعات الظهر من اول ايام عيد الفطر .

وبين القطامين أن عدد السيارات التي دخلت عبر مركز وادي اليتم حتى الساعة الثامنة مساء بلغت حوالي 4 آلاف سيارة صغيرة و 80 حافلة كبيرة، متوقعا ان تشهد المدينة تزايدا كبيرا باعداد الزوار ثاني ايام العيد .


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