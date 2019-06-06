اجواء حارة اليوم وانخفاض درجات الحرارة الجمعة

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم الخميس، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة ومحلية من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء معتدلة الحرارة ليلا في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومحلية من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم غد الجمعة، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، بين 35-21 درجة مئوية ، والمناطق الشمالية 33-21 ، والمناطق الجنوبية 30-18 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 28 درجة.