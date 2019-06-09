ارقام صادمة عن عدد اللاجئين السوريين في الأردن

وطنا اليوم-عمان: أصدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقريرًا، في 4 من حزيران، يحدد حاجات اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2019 بناءً على إحصائيات تعود لـ21 من أيار الماضي، أظهرت سكن أغلب السوريين في الأردن، خارج المخيمات.

وذكر التقرير أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ 664224 لاجئًا، مع مغادرة 5005 سوري خلال عام 2018 للاستقرار في 13 بلدًا جديدًا، هي بريطانيا وكندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعيش 84% من اللاجئين السوريين ضمن المناطق الحضرية، و16% يعيشون في ثلاث مخيمات للاجئين هي الزعتري والأزرق والمخيم الإماراتي الأردني.

ويشكل الأطفال نسبة 48% من اللاجئين السوريين، وكبار السن 4.5%.

وذكر التقرير أن الأردن أصدر ما يزيد عن 125 ألف رخصة عمل للاجئين السوريين منذ عام 2016 حتى الآن.

وتبلغ احتياجات المفوضية في الأردن مبلغ 371.8 مليون دولار لعام 2019، حصلت على 20% منها، أي ما يساوي 74 مليون دولار، قدمت منها ألمانيا 56.6 مليون دولار، والسويد 3.3 مليون دولار، وقدم متبرعون خاصون من أستراليا 2.5 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليون دولار، وكذلك قدمت مالطا وروسيا ومتبرعون خاصون مبالغ أخرى.

وتضم الأردن أول مخيم للاجئين تغذيه الطاقة الشمسية، حسبما ذكرت المنظمة، إذ بدأ مخيم الأرزق باستخدامها في أيار عام 2017، وتبعه الزعتري في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.

وذكر التقرير أن المفوضية تقدم مساعدات مالية شهرية لحوالي 30 ألف لاجئ سوري، مع استهدافها للأكثر ضعفًا.

ويعد الأردن من أكثر البلاد التي تأثرت بموجة النزوح التي تلت القمع الحكومي للحراك الشعبي السلمي في سوريا عام 2011، ويضم ثاني أكبر معدل للاجئين مقابل عدد السكان.