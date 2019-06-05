الرئيسية | محليات مسؤول حكومي يطلب السماح بـ تظليل السيارات

وطنا اليوم-عمان:طالب مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة بالسماح بـ «تظليل السيارات» للسيارات القادمة من الجنوب أو المتجهة اليه. وكتب الطراونة منشوراً على صفحته على الفيس بوك .. تالياً نصه آن الاوان للسماح بتظليل زجاج السيارات . الان على طول الطريق الصحراوي أصحاب السيارات بمختلف أنواعها سواء القادمة من الجنوب او المتجهة اليه جميعها تضع سجاد صلاة او كرتون لتغطية الزجاج من جهة الغرب للارتقاء من حرارة الشمس بما فيها إحدى سيارات الدوريات الخارجية من نوع باجيرو.

أما آن الأوان بالسماح بتظليل زجاج السيارات دون أن يتم مخالفتها.

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