مركز امن سوف يزور أسر الشهداء في منطقة الاختصاص

وطنا اليوم /اكرم احمد

جرش

نظم صباح اليوم مركز سوف الامني والشرطة المجتمعيه والمجلس الأمني زيارة لأسر الشهداء ضمن اختصاص المركز الامني وشملت أسرة الشهيد مصعب ألعتوم والشهيد علي قوقزه والشهيد بلال الزعبي.

نقل رئيس مركز سوف الامني الرائد حامد الحياصات تحية مدير الأمن اللواء فاضل الحمود وقائد الإقليم ومدير شرطة جرش لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال الحياصات بأن الأردنيين كلهم مشروع شهيد وان أعظم الدرجات عند الله هم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم دفاعا عن تراب هذا الوطن لينعم أهله بالأمن والطمانينه.

وأضاف بأن أسر الشهداء محط احترام وتقدير لدى جميع مؤسسات الدوله فهم قدموا ابنائهم دفاعا عن الوطن وان الملك عبدالله الثاني أكد على ذلك بأكثر من كلمه.

وبدورهم شكر أسر الشهداء هذه اللفته الكريمه من جهاز الأمن العام وخاصه بأنها جاءت بيوم عيد الفطر السعيد.

والد الشهيد بلال الزعبي قال إن ابنه استشهد بحادثة الركبان وأنه يحتسبه عند الله تعالى متمنين هو أيضا الشهاده في سبيل الله ودفاعا عن تراب هذا الوطن.