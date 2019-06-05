الدكتور جابر يتفقد مستشفى الزرقاء الحكومي أول أيام العيد

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر استمرارية الوزارة في تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة واستمرار الرقابة الصحية وفقا لخطة عملها خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور جابر اول ايام العيد الى مستشفى الزرقاء الحكومي حيث دعا جميع مدراء المستشفيات التابعة للوزارة في انحاء المملكة كافة الى زيارة المرضى الراقدين على اسرة الشفاء والاطئنان على اوضاعهم الصحية وتقديم التهنئة لهم بأسم الوزارة .

وجال الدكتور جابر خلال الزيارة في اقسام المستشفى المختلفة للوقوف على سير العمل فيها واطمأن على المرضى الراقدين على اسرة الشفاء وهنأهم بالعيد، متمنيا لهم الشفاءالعاجل كما قام بتوزيع الهدايا على الاطفال.

وثمن الدكتور جابر خلال الجولة التي رافقه فيها امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول وكبار مسؤوليها الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة الطبية والتمريضية والفنية والادارية ولا سيما المناوبة التي تقضي العطلة في رعاية المرضى بعيدا عن اسرها.

واكد ان الوزارة بجميع اداراتها المركزية ستبقى على تواصل مع جميع مواقع العمل في الميدان لتقديم كل الدعم والعمل على تلبية الاحتياجات، مشيرا الى ان غرفة عمليات الوزارة جاهزة لاستقبال اي ملاحظات او استفسارات وتلبية الاحتياجات طيلة عطلة العيد وعلى مدار الساعة .

وفي السياق ذاته زار مساعد الامين العام للشؤون الفنية ومديريات الصحة الدكتور عمار الشرفا المركز الوطني لتأهيل المدمنين وهنأ النزلاء وادارة المركز وكوادره بالعيد .